Азербайджан на кордоні захопив у полон шістьох вірменських військових. Єреван відреагував

Міноборони Азербайджану заявило про взяття в полон шістьох вірменських військових, які намагалися перейти кордон в районі населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району.
Відомство стверджує, що 27 травня близько 03:00 зазначена розвідувально-диверсійна група намагалася замінувати шляхи постачання на кордоні і була оточена.
Азербайджанська сторона зазначає, що вранці поблизу кордону спостерігалося скупчення бойової техніки вірмен, в тому числі танків.
Офіційний Єреван підтверджує взяття в полон своїх військових, але стверджує, що військові проводили інженерні роботи на своїй оборонній прикордонній ділянці в Гегаркунікській області. У Міноборони Вірменії заявили, що вживаються заходи щодо повернення полонених.
Тим часом, азербайджанські ЗМІ публікують прізвища та фото полонених.
- Напередодні, 25 травня, в цьому районі недалеко від села Верин Шоржа сталася перестрілка. Єреван заявив про вторгнення на свою територію азербайджанських військових під приводом «уточнення кордону». У перестрілці був убитий один вірменський військовий.
- 12 травня військові Вірменії підняли тривогу, заявивши, що азербайджанська армія зайшла на 3,5 км вглиб території країни в Сюнікській області під час якогось «коригування кордону». Азербайджан у цьому районі хоче будувати 40-кілометровий Зангезурський коридор.
- 14 травня премʼєр Вірменії Пашинян попросив у Путіна військової допомоги.