Азербайджан на границе взял в плен шестерых армянских военных. Ереван отреагировал

Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских военных, которые пытались перейти границу в районе населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.
Ведомство утверждает, что 27 мая около 03:00 указанная разведывательно-диверсионная группа пыталась заминировать пути снабжения на границе и была окружена.
Азербайджанская сторона отмечает, что утром вблизи границы наблюдалось скопление боевой техники армян, в том числе танков.
Официальный Ереван подтверждает взятие в плен своих военных, но утверждает, что военные проводили инженерные работы на своем оборонном пограничном участке в Гегаркуникской области. В Минобороны Армении заявили, что принимаются меры по возврату пленных.
Тем временем, азербайджанские СМИ публикуют фамилии и фото пленных.
- Накануне, 25 мая, в этом районе недалеко от села Верин Шоржа произошла перестрелка. Ереван заявил о вторжении на свою территорию азербайджанских военных под предлогом «уточнения границы». В перестрелке был убит один армянский военный.
- 12 мая военные Армении подняли тревогу, заявив, что азербайджанская армия зашла на 3,5 км вглубь территории страны в Сюникской области во время некой «корректировки границы». Азербайджан в этом районе хочет строить 40-километровый Зангезурский коридор.
- 14 мая премьер Армении Пашинян попросил у Путина военной помощи.