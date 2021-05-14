Премьер Армении Пашинян попросил у Путина военной помощи из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян запросил помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года. Накануне Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе — после нее и заявили о решении официально обратиться к России за помощью. Минобороны Армении заверило, что азербайджанские войска все еще остаются на ее территории.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации на границе с Азербайджаном .

Напомним, что в среду, 12 мая, военные Армении подняли тревогу, заявив, что азербайджанская армия зашла на 3,5 км вглубь территории страны в Сюникской области во время какой-то «корректировки границы». В МИД Азербайджана призвали армянскую сторону не нагнетать обстановку. Ни одна из сторон пока не применяет оружие.

Согласно трехстороннему соглашению о прекращении войны, которое заключили при посредничестве России в конце прошлого года, через Сюникскую области должна пройти дорога, которая соединит Баку с Нахичеванским эксклавом (НАР) и Турцией.