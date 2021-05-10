В Армении парламент второй раз не избрал Пашиняна премьером и будет распущен

Парламент Армении во второй раз не избрал на пост премьер-министра исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна, в результате чего будет распущен.
Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Депутаты провели голосование 10 мая на специальном заседании. За и против кандидатуры Пашиняна выступили по одному депутату, 76 — воздержались от голосования.
Пашинян подчеркивал, что целью заседания является не избрание премьер-министра, а соблюдение необходимых процедур для проведения внеочередных парламентских выборов.
По конституции Армении для внеочередных выборов нужно, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера.
Теперь, после голосования 10 мая, будет запущен процесс роспуска парламента и в стране пройдут досрочные выборы — прогнозируют, что они будут 20 июня. Новоизбранный парламент и изберет нового премьера.
- Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов. Это его решение должно ослабить политическую напряженность в стране.
- Политический кризис начался в стране после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и Пашиняном — они поспорили из-за ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.