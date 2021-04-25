Премьер Армении Пашинян подал в отставку. В стране состоятся внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом он заявил во время обращения к гражданам, сообщает Sputnik Армения.

«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — сказал он.

Он отметил, что внеочередные выборы важны, потому что Армения в 2020 году прошла через серьезные испытания, о которых высказались все политики и общественные деятели, но не сам народ.

До выборов Пашинян продолжит выполнять обязанности уже в должности временно исполняющего обязанности главы правительства.

Вместе с тем возглавляемая им партия «Гражданский договор» планирует принять участие в выборах, а сам Пашинян будет кандидатом в премьеры.

Внеочередные выборы в Армении запланированы на 20 июня. По армянскому законодательству, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не выбирает нового.