Премьер Армении Пашинян подал в отставку. В стране состоятся внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.
Об этом он заявил во время обращения к гражданам, сообщает Sputnik Армения.
«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — сказал он.
Он отметил, что внеочередные выборы важны, потому что Армения в 2020 году прошла через серьезные испытания, о которых высказались все политики и общественные деятели, но не сам народ.
До выборов Пашинян продолжит выполнять обязанности уже в должности временно исполняющего обязанности главы правительства.
Вместе с тем возглавляемая им партия «Гражданский договор» планирует принять участие в выборах, а сам Пашинян будет кандидатом в премьеры.
Внеочередные выборы в Армении запланированы на 20 июня. По армянскому законодательству, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не выбирает нового.
- Пашинян обещал еще в конце марта, что в апреле уйдет в отставку. Это его решение должно ослабить политическую напряженность в стране.
- Политический кризис в Армении вспыхнул после скандала первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна с премьером Николом Пашиняном — они поспорили из-за ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя на войне за Нагорный Карабах. Позже Хачатряна уволили.
- После этого Вооруженные силы Армении призвали премьер-министра Никола Пашиняна и его правительство уйти в отставку. Премьер назвал это заявление попыткой военного переворота и издал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, а в Армении начались протесты.