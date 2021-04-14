Премьер Армении Пашинян уйдет в отставку в конце апреля, открыв путь выборам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая с трибуны в парламенте заявил, что уйдет в отставку в конце апреля, как этого требует оппозиция.
Об этом сообщает Aysor.
«Я собираюсь уйти в отставку в последней декаде апреля. После этого, согласно договоренностям, достигнутым между парламентскими силами и президентом, выборы премьер-министра состоятся на седьмой день с соблюдением надлежащих процедур», — сказал Пашинян.
Фракция «Мой шаг» дважды выдвинет Пашиняна кандидатом в премьер-министры, но голоса не будут набраны. Тогда, по словам Пашиняна, Национальное собрание (парламент) будет законно считаться распущенным, что откроет путь к выборам 20 июня.
- Пашинян обещал уйти в отставку в апреле еще 28 марта. После этого в стране пройдут досрочные выборы.
- Руководитель аппарата премьера Арсен Торосян говорил, что Пашинян подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая. Это должно ослабить политическую напряженность в стране.