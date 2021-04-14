Премʼєр Вірменії Пашинян піде у відставку в кінці квітня, відкривши шлях виборам

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи з трибуни в парламенті, заявив, що піде у відставку в кінці квітня, як цього вимагає опозиція.

Про це повідомляє Aysor.

«Я збираюся піти у відставку в останній декаді квітня. Після цього, згідно із домовленостями, досягнутими між парламентськими силами і президентом, вибори премʼєр-міністра відбудуться на сьомий день з дотриманням належних процедур», — сказав Пашинян.

Фракція «Мій крок» двічі висуне Пашиняна кандидатом у премʼєр-міністри, але голосів не наберуть. Тоді, за словами Пашиняна, Національні збори (парламент) будуть законно вважатися розпущеними, що відкриє шлях до виборів 20 червня.