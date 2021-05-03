В Армении сделали первый шаг к роспуску парламента: депутаты отказались назначать Пашиняна премьером

Парламент Армении на специальном заседании 3 мая не избрал Никола Пашиняна премьер-министром.

Назначение поддержал только один депутат, против высказались трое, еще 75 — воздержались, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно конституции Армении для внеочередных выборов нужно, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера. Именно эту процедуру и намерены соблюсти Пашинян, подконтрольная ему партия «Мой шаг», Национальное собрание и президент Армен Саркисян.