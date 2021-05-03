В Армении сделали первый шаг к роспуску парламента: депутаты отказались назначать Пашиняна премьером

Парламент Армении на специальном заседании 3 мая не избрал Никола Пашиняна премьер-министром.
Назначение поддержал только один депутат, против высказались трое, еще 75 — воздержались, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно конституции Армении для внеочередных выборов нужно, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера. Именно эту процедуру и намерены соблюсти Пашинян, подконтрольная ему партия «Мой шаг», Национальное собрание и президент Армен Саркисян.
Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая.
В случае если премьер-министра не изберут дважды подряд в течение двух недель после отставки, парламент будет распущен. После роспуска президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах. Предварительно прогнозируют, что выборы состоятся 20 июня.
- Пашинян обещал еще в конце марта, что в апреле уйдет в отставку. Это его решение должно ослабить политическую напряженность в стране. Подал в отставку премьер 25 апреля.
- Политический кризис начался в стране после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и Пашиняном — они поспорили из-за ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.