Никола Пашиняна выдвинули на должность премьера Армении

Отметим, что Пашинян подал в отставку 25 апреля, чтобы в стране состоялись внеочередные парламентские выборы — этого требовала оппозиция после проигрыша Армении в войне за Нагорный Карабах. Выборы запланированы на 20 июня.

По конституции Армении для внеочередных выборов нужно, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера. Именно эту процедуру и намерены соблюсти Пашинян, подконтрольная ему партия «Мой шаг», Национальное собрание и президент Армен Саркисян.

Российское издание РБК пишет, что Пашянину на выборах будут противостоять несколько сил — оппозиция пока не смогла объединиться и выступить против премьер-министра единым фронтом. Но самая заметная сила — блок, который собирается вокруг второго президента Армении Роберта Кочаряна. В начале апреля в интервью российскому журналисту Владимиру Познеру тот заявил, что будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в составе блока, в который войдут две политические силы, но какие — до сих пор неизвестно.

Журналист и оппозиционный политик Никол Пашинян пришел к власти в мая 2018 года в результате мирной революции и отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. В декабре того же года блок «Мой шаг» во главе с Пашиняном победил на внеочередных парламентских выборах, собрав 70% голосов.