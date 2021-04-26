Нікола Пашиняна висунули на посаду премʼєра Вірменії

Зазначимо, що Пашинян подав у відставку 25 квітня, аби у країні відбулись позачергові парламентські вибори — цього вимагала опозиція після програшу Вірменії у війні за Нагірний Карабах. Вибори заплановані на 20 червня.

За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, щоб премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра. Саме цієї процедури і мають намір дотриматися Пашинян, підконтрольна йому партія «Мій крок», Національні збори і президент Армен Саркісян.

Російське видання РБК пише, що Пашиняну на виборах протистоятимуть кілька сил — опозиція поки не змогла обʼєднатися і виступити проти премʼєр-міністра єдиним фронтом. Але найпомітніша сила — блок, що збирається навколо другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. На початку квітня в інтервʼю російському журналісту Володимиру Познеру той заявив, що братиме участь у позачергових парламентських виборах у складі блоку, до якого увійдуть дві політичні сили, але які — досі невідомо.

Журналіст і опозиційний політик Нікол Пашинян прийшов до влади у травні 2018 року у результаті мирної революції і відставки премʼєр-міністра Сержа Саргсяна. У грудні того ж року блок «Мій крок» на чолі з Пашиняном переміг на позачергових парламентських виборах, зібравши 70% голосів.