У Вірменії зробили перший крок до розпуску парламенту: депутати відмовилися призначати Пашиняна премʼєром

Парламент Вірменії на спеціальному засіданні 3 травня не обрав Нікола Пашиняна премʼєр-міністром.

Призначення підтримав тільки один депутат, проти висловилися троє, ще 75 — утрималися, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра. Саме цієї процедури і мають намір дотриматися Пашинян, підконтрольна йому партія «Мій крок», Національні збори і президент Армен Саркісян.