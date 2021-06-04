В Азербайджане на мине подорвались журналисты. Правоохранители обвиняют войска армян

В азербайджанском селе Сусузлуг Кельбаджарского района на мине подорвался автомобиль с журналистами.

Об этом сообщают ряд СМИ.

При взрыве погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абишов, репортер информагентства «АзерТАДЖ» Магеррам Ибрагимов и представитель власти района Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — режиссер AzTV Эмиль Мамедов.

Некоторые агентства опубликовали видео с места взрыва, а возле редакции AzTV в Баку уже проводят акцию памяти.

По факту подрыва Военной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям о ведении агрессивной войны и нарушении норм во время вооруженного конфликта. Правоохранители утверждают, что мины установили военные Армении во время недавней войны за Нагорный Карабах.

Министерство соцзащиты населения Азербайджана присвоило погибшим статус шехида — мученика, которые приняли смерть на войне.