СБУ підозрює компанію подсанкційного Амірханяна у нанесенні збитків державі на 280 млн гривень

Служба безпеки України підозрює компанію «Первомайський спецкарʼєр», якою володіє подсанкційний бізнесмен Араік Амірханян, у завданні державі збитків на суму 280 мільйонів гривень.
Про це йдеться в релізі пресслужби СБУ.
За даними слідства, керівництво карʼєру 2 роки незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідної держліцензії. При цьому порушувалися правила використання надр.
Під час візиту слідчих СБУ на спецкарʼєр керівнику підприємства, головному інженеру і ще одному співробітнику компанії повідомили про підозру у порушенні правил використання надр (ч. 4 ст. 240 КК). Фігурантам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Вирішується питання про арешт спецтехніки, задіяної у видобутку.
- Бізнесмен Амірханян з жовтня 2020 року перебуває у розшуку. У грудні 2020 роки йому повідомили про підозру у справі про хабар за ухилення від податків. Видання LB.ua повідомляло, що в квітні 2021 року президент Володимир Зеленський позбавив Амірханяна українського громадянства.
- 16 квітня РНБО ввела санкції проти 12 контрабандистів. У списку був і Амірханян. 21 квітня Зеленський ввів у дію ці санкції.