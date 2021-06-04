СБУ подозревает компанию подсанкционного Амирханяна в нанесении убытков государству на 280 млн гривен

Служба безопасности Украины подозревает компанию «Первомайский спецкарьер», которой владеет подсанкционный бизнесмен Араик Амирханян, в нанесении государству ущерба на сумму 280 миллионов гривен.
Об этом говорится в релизе пресс-службы СБУ.
По данным следствия, руководство карьера 2 года незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующей гослицензии. При этом нарушались правила использования недр.
Во время визита следователей СБУ на спецкарьер руководителю предприятия, главному инженеру и еще одному сотруднику компании сообщили о подозрении в нарушении правил использования недр (ч. 4 ст. 240 УК). Фигурантам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.
- Бизнесмен Амирханян с октября 2020 года находится в розыске. В декабря 2020 года ему сообщили о подозрении по делу о взятке за уклонение от налогов. Издание LB.ua сообщало, что в апреле 2021 года президент Владимир Зеленский лишил Амирханяна украинского гражданства.
- 16 апреля СНБО ввел санкции против 12 контрабандистов. В списке был и Амирханян. 21 апреля Зеленский ввел в действие эти санкции.