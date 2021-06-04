У премʼєра Угорщини Орбана заявили про його готовність зустрітися з Зеленським

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це виданню Varosh заявив керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

«Україна — це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною» — заявив Гуйяш. При цьому, за його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.

У січні заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив про підготовку до зустрічі президента Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. «У відносинах з Угорщиною прагнемо вийти на взаємну довіру та підтримку, тому шукатимемо засобів розбудови конструктивного діалогу з чутливих питань. Готуємося провести зустріч лідерів обох держав. Вона має завершитись укладенням нового документа — свого роду взаємовигідної дорожньої карти наших відносин», — зазначав тоді Жовква.