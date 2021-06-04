У премьера Венгрии Орбана заявили о его готовности встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом изданию Varosh заявил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Украина — это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной», — заявил Гуйяш. При этом, по его словам, никаких дополнительных условий для этой встречи нет.

Отметим, в начале года заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил о подготовке к встрече президента Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому будем искать пути развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся провести встречу лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа — своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений», — отмечал тогда Жовква.