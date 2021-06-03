У Білому домі розповіли деталі європейського турне Байдена — зустрінеться з королевою Єлизаветою II, Ердоганом і Путіним

У Білому домі анонсували європейське турне президента США Джо Байдена, яке триватиме з 10 до 16 червня.

Про це пише пресслужба Білого дому.

Це буде його перша зарубіжна поїздка на посаді президента. Спочатку Байден завітає до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єром Борисом Джонсоном і королевою Єлизаветою ІІ. Там він візьме участь у саміті G7, де проведе перемовини з усіма лідерами «Великої сімки».

Після цього Байден вирушить до ЄС, де у Брюсселі відбудеться саміт країн-членів НАТО на найвищому рівні. Там він також планує провести окрему зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

На 15 червня запланований окремий саміт США—ЄС, а вже 16 червня Байден поїде до Швейцарії. Там він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.