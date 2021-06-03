У Білому домі розповіли деталі європейського турне Байдена — зустрінеться з королевою Єлизаветою II, Ердоганом і Путіним

У Білому домі анонсували європейське турне президента США Джо Байдена, яке триватиме з 10 до 16 червня.
Про це пише пресслужба Білого дому.
Це буде його перша зарубіжна поїздка на посаді президента. Спочатку Байден завітає до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єром Борисом Джонсоном і королевою Єлизаветою ІІ. Там він візьме участь у саміті G7, де проведе перемовини з усіма лідерами «Великої сімки».
Після цього Байден вирушить до ЄС, де у Брюсселі відбудеться саміт країн-членів НАТО на найвищому рівні. Там він також планує провести окрему зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
На 15 червня запланований окремий саміт США—ЄС, а вже 16 червня Байден поїде до Швейцарії. Там він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна та Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема щодо скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.
- У Міністерстві закордонних справ України 28 травня заявили, що президент України Володимир Зеленський поспілкується з лідером США Джо Байденом перед його переговорами з російським президентом Володимиром Путіним.