В Белом доме рассказали детали европейского турне Байдена — встретится с королевой Елизаветой II, Эрдоганом и Путиным

В Белом доме анонсировали европейское турне президента США Джо Байдена, которое продлится с 10 до 16 июня.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

Это будет его первая зарубежная поездка на посту президента. Сначала Байден посетит Великобританию, где встретится с премьером Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II. Там же он примет участие в саммите G7, где проведет переговоры со всеми лидерами «Большой семерки».

После этого Байден отправится в ЕС, где в Брюсселе состоится саммит стран-членов НАТО на высшем уровне. Там он также планирует провести отдельную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На 15 июня запланирован отдельный саммит США—ЕС, а уже 16 июня Байден поедет в Швейцарию. Там он встретится с президентом России Владимиром Путиным.