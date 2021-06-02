Луческу продовжить тренувати «Динамо» щонайменше 2 роки

Головний тренер київського футбольного клубу «Динамо» залишиться наставником гравців щонайменше до літа 2023 року. Президент клубу Ігор Суркіс і Луческу погодили опцію продовження контракту.

Про це повідомляє пресслужба «Динамо».

У «Динамо» зазначають, що рішення продовжити контракт повʼязано з тим, що цього року клуб здобув чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.

«Сподіваюся, що найближчі два роки — це тільки початок нової, переможної сторінки в історії «Динамо», і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху. За рік наш клуб і команда зробили великий крок уперед, і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться», — сказав Суркіс.