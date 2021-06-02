ДБР затримало заступника голови Чернігівської ОДА. Він вимагав $160 тисяч за допомогу у приватизації готелю

Державне бюро розслідувань затримало в Києві заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника за вимагання $160 тисяч хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Спільник заступника голови ОДА представлявся керівником готелю «Слов’янський», який розташований в Новгороді-Сіверському та перебуває на балансі Фонду державного майна. За попередньою інформацією, за «винагороду» у $160 тисяч чоловік гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього готельного комплексу.

Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Для реалізації задуму посередник познайомив учасника торгів із посадовцем.

Стартова ціна готелю «Слов’янський» становить понад 26 мільйонів гривень без ПДВ. Співробітники ДБР затримали спільників. Їм повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

ДБР не розкриває імʼя посадовця, але згідно з даними сайту ОДА, заступниками голови обладміністрації є Олена Бойко, Олександр Савченко, Олена Дума, Жанна Шерстюк і Станіслав Робота.