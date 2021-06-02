ГБР задержало замглавы Черниговской ОГА. Он требовал $160 тыс. за помощь в приватизации гостиницы

Государственное бюро расследований задержало в Киеве заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника за вымогательство $160 тысяч взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщник зампредседателя ОГА представлялся руководителем гостиницы «Славянская» в Новгород-Северском, которая находится на балансе Фонда государственного имущества. По предварительной информации, мужчина, за «вознаграждение» в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этой гостиницы.

Деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Для реализации замысла посредник познакомил участника торгов с чиновником.

Стартовая цена отеля «Славянский» составляет более 26 млн грн НДС. Сотрудники ГБР задержали сообщников. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

ГБР не раскрывает имени чиновника, но согласно данным сайта ОГА, заместителями главы области являются Елена Бойко, Александр Савченко, Елена Дума, Жанна Шерстюк и Станислав Робота.