Прокуратура: Двое мужчин за $3,5 млн «продавали» должность главы Кировоградской ОГА

В Офисе генерального прокурора заявили, что разоблачили двух мужчин, которые «продавали» должность главы Кировоградской облгосадминистрации за $3,5 миллиона.
Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.
По данным следствия, злоумышленники обещали за взятку «повлиять» на должностных лиц Офиса президента и Кабинета министров и решить вопрос о назначении потерпевшего в этом деле на должность главы Кировоградской ОГА.
При этом один из злоумышленников представился советником президента. На самом деле они, как добавляют в прокуратуре, не имели никакого отношения к органам госвласти.
Мужчин уличили в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса). Их уже задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
- В апреле в Киеве задержали двух мужчин, которые предлагали начальнику одного из структурных подразделений полиции «назначить» его на руководящую должность за $220 тысяч.
- ГБР в прошлом году задержало псевдосоветника главы Офиса президента, который обещал за $200 тысяч «помочь» с назначением на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов. Позже в Киеве задержали мошенников, которые «продавали» должность помощника-консультанта нардепа «Слуги народа» — за $18 тысяч.