Прокуратура: Двоє чоловіків за $3,5 млн «продавали» посаду голови Кіровоградської ОДА

В Офісі генерального прокурора заявили, що викрили двох чоловіків, які «продавали» посаду очільника Кіровоградської облдержадміністрації за $3,5 мільйона.
Про це повідомили у пресслужбі ОГП.
За даними слідства, зловмисники обіцяли за хабар «вплинути» на посадовців Офісу президента та Кабінету міністрів та вирішити питання про призначення потерпілого у цій справі на посаду голови Кіровоградської ОДА.
При цьому один зі зловмисників представився радником президента. Насправді ж вони, як додають у прокуратурі, не мали жодного відношення до органів держвлади.
Чоловіків викрили у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу). Їх вже затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
- У квітні у Києві затримали двох чоловіків, які пропонували начальнику одного зі структурних підрозділів поліції «призначити» його на керівну посаду за $220 тисяч.
- ДБР торік затримало псевдорадника голови Офісу президента, який обіцяв за $200 тисяч «допомогти» з призначенням на керівну посаду в Держагентстві лісових ресурсів. Згодом у Києві затримали шахраїв, які «продавали» посаду помічника-консультанта нардепа «Слуги народу» — за $18 тисяч.