Прокуратура: Двоє чоловіків за $3,5 млн «продавали» посаду голови Кіровоградської ОДА

В Офісі генерального прокурора заявили, що викрили двох чоловіків, які «продавали» посаду очільника Кіровоградської облдержадміністрації за $3,5 мільйона.

Про це повідомили у пресслужбі ОГП.

За даними слідства, зловмисники обіцяли за хабар «вплинути» на посадовців Офісу президента та Кабінету міністрів та вирішити питання про призначення потерпілого у цій справі на посаду голови Кіровоградської ОДА.

При цьому один зі зловмисників представився радником президента. Насправді ж вони, як додають у прокуратурі, не мали жодного відношення до органів держвлади.

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Чоловіків викрили у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу). Їх вже затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.