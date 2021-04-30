У Києві затримали шахраїв, які за $220 тисяч «продавали» правоохоронцю посаду начальника управління Нацполіції Київщини

У Києві затримали двох чоловіків, які пропонували начальнику одного зі структурних підрозділів поліції «призначити» його на керівну посаду за $220 тисяч.

Про це повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як з’ясувалося, «впливовими людьми» виявилися 48-річний киянин та 60-річний раніше судимий мешканець Запоріжжя. Їх затримали під час отримання першої частини «винагороди» — $120 тисяч.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190), вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

За даними Офісу генпрокурора, шахраї пропонували правоохоронцю «призначити» його на посаду начальника головного управління Нацполіції у Київській області.

До того ж один із зловмисників запевняв, що незабаром очолить Міністерство внутрішніх справ і «зможе вирішувати будь-які кадрові питання».