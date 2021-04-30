В Киеве задержали мошенников, которые за $220 тысяч «продавали» правоохранителю должность начальника управления Нацполиции Киевщины

В Киеве задержали двух мужчин, которые предлагали начальнику одного из структурных подразделений полиции «назначить» его на руководящую должность за $220 тысяч.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Как выяснилось, «влиятельными людьми» оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья. Их задержали при получении первой части «вознаграждения» — $120 тысяч.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190), совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

По данным Офиса генпрокурора, мошенники предлагали правоохранителю «назначить» его на должность начальника главного управления Нацполиции в Киевской области.

К тому же один из злоумышленников уверял, что вскоре возглавит Министерство внутренних дел и «сможет решать любые кадровые вопросы».