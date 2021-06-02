Українські десантники на навчаннях в Угорщині «знищили» дві групи противника. Авіація підтримки на «бій» не встигла

Українські десантники 13-го штурмового батальйону ім. Героя України полковника Тараса Сенюка на міжнародних навчаннях Saber Guardian-2021, які проходять в Угорщині, показово «знищили» дві групи умовного противника і при цьому вийшли без «втрат» в особовому складі.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Українці на навчаннях діють у складі батальйону Bluefor. 1 червня десантники зайняли свою позицію, зміцнивши її інженерними загородженнями, замаскували техніку і виставили пости. Близько пʼятої години вечора на них вийшов ворожий дозор.

Поблизу одного зі спостережних пунктів десантники виявили дозор Opfor із 12 піхотинців і однієї одиниці бойової техніки. Українці відкрили вогонь і змусили противника відступити зі значними втратами. Українці в цьому «бою» не зазнали втрат, але вранці на них пішли з атакою.

Сьогодні, 2 червня, о 06:40 десантників атакували 4 бойові машини піхоти М-113. За кілька хвилин всі вони були «знищені» вогнем із гранатометів, а піхотинців «добили» зі стрілецької зброї. Українці втратили тільки одну одиницю бойової техніки, яка перекривала противнику шляхи відступу.

Примітно, що командування Bluefor відправило на допомогу українцям резерв із підтримкою авіації, але він на «бій» не встиг — десантники впоралися самостійно.