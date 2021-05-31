У Херсонській області три дні триватимуть військові навчання. Жителів просять не панікувати

У Скадовському районі Херсонської області з 1 до 3 червня відбудуться військові навчання. Жителів просять не панікувати і зберігати спокій.
Про це повідомляє Херсонська облдержадміністрація.
Комплекс навчань з силами і засобами протиповітряної оборони проведуть на випробувальному полігоні. У районі, скоріш за все, закриють повітряний простір.
В ОДА пояснили, що комплекс навчань необхідний для нарощування бойових можливостей Збройних сил і здатності протистояти «чинним викликам і загрозам національній безпеці». Під час таких навчань військові відпрацьовуватимуть навички для боротьби з агресією Росії.
- 26 травня Збройні сили провели масштабні тренування з наступу на противника. Під час навчань використовували американські протитанкові комплекси Javelin і турецькі безпілотники Bayraktar.
- Раніше ЗСУ вперше провели випробування імітатора низьколітної повітряної цілі Flying Target-1, призначеного для тренування підрозділів протиповітряної оборони.