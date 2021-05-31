В Херсонской области три дня будут идти военные учения. Жителей просят не паниковать

В Скадовском районе Херсонской области с 1 по 3 июня будут проходить военные учения. Жителей просят не паниковать и соблюдать спокойствие.

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.

Комплекс учений с силами и средствами противовоздушной обороны проведут на испытательном полигоне. В районе, скорее всего, закроют воздушное пространство.

В ОГА пояснили, что комплекс учений необходим для наращивания боевых возможностей Вооруженных сил и способности противостоять «действующим вызовам и угрозам национальной безопасности». Во время таких учений военные будут отрабатывать навыки для борьбы с агрессией России.