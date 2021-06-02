Украинские десантники на учениях в Венгрии «уничтожили» две группы противника. Авиация поддержки на «бой» не успела

Украинские десантники 13-го штурмового батальона им. Героя Украины полковника Тараса Сенюка на международных учениях Saber Guardian-2021, которые проходят в Венгрии, показательно «уничтожили» две группы условного противника и при этом вышли без «потерь» в личном составе.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Украинцы на учениях действуют в составе батальона Bluefor. 1 июня десантники заняли свою позицию, укрепив ее инженерными заграждениями, замаскировали технику и выставили посты. Около пяти часов вечера на них вышел вражеский дозор.

Вблизи одного из наблюдательных пунктов десантники обнаружили дозор Opfor из 12 пехотинцев и одной единицы боевой техники. Украинцы открыли огонь и заставили противника отступить со значительными потерями. Украинцы в этом «бою» не понесли потерь, но утром на них пошли с атакой.

Сегодня, 2 июня, в 06:40 десантников атаковали 4 боевые машины пехоты М-113. За несколько минут все они были «уничтожены» огнем из гранатометов, а пехотинцев «добили» из стрелкового оружия. Украинцы потеряли только одну единицу боевой техники, которая перекрывала противнику пути отступления.

Примечательно, что командование Bluefor отправило на помощь украинцам резерв с поддержкой авиации, но он на «бой» не успел — десантники справились самостоятельно.