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Ексміністра Милованова обрали главою наглядової ради «Укроборонпрому»

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:
Ексміністра Милованова обрали главою наглядової ради «Укроборонпрому»

Пресслужба Кабінету міністрів України

Колишнього міністра економіки та позаштатного радника глави Офісу президента Тимофія Милованова обрали главою наглядової ради «Укроборонпрому».

Про це він сам повідомив у Facebook та йдеться у прессрелізі концерну.

«Вчора [1 червня] було перше засідання оновленої наглядової ради «Укроборонпрому». На ньому мене обрали головою, це пояснює публічні атаки на мене в останній тиждень», — заявив Милованов.

Він розповів, що на засіданні також розглянули ряд питань, серед яких — затвердження аудиту за 2019 рік. «Це був перший аудит за історію, проведений компанією з міжнародною репутацією Bakertilly. Результати не дуже втішні — є багато над чим працювати», — зазначив він.

У прессрелізі «Укроборонпрому» уточнили, що Милованова обрали головою ради одноголосно.

У концерні зазначають, що рада складається з пʼяти членів — крім Милованова, туди також входять перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 травня увів Милованова, Шурму та Носова до наглядової ради «Укроборонпрому».