Ексміністра Милованова обрали главою наглядової ради «Укроборонпрому»

Колишнього міністра економіки та позаштатного радника глави Офісу президента Тимофія Милованова обрали главою наглядової ради «Укроборонпрому».

Про це він сам повідомив у Facebook та йдеться у прессрелізі концерну.

«Вчора [1 червня] було перше засідання оновленої наглядової ради «Укроборонпрому». На ньому мене обрали головою, це пояснює публічні атаки на мене в останній тиждень», — заявив Милованов.