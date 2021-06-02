Экс-министра Милованова избрали главой наблюдательного совета «Укроборонпрома»

Бывшего министра экономики и внештатного советника главы Офиса президента Тимофея Милованова избрали главой наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Об этом он сам сообщил в Facebook и говорится в пресс-релизе концерна.

«Вчера [1 июня] было первое заседание обновленного наблюдательного совета «Укроборонпрома». На нем меня избрали председателем, это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю», — заявил Милованов.