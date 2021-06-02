Экс-министра Милованова избрали главой наблюдательного совета «Укроборонпрома»

Бывшего министра экономики и внештатного советника главы Офиса президента Тимофея Милованова избрали главой наблюдательного совета «Укроборонпрома».
Об этом он сам сообщил в Facebook и говорится в пресс-релизе концерна.
«Вчера [1 июня] было первое заседание обновленного наблюдательного совета «Укроборонпрома». На нем меня избрали председателем, это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю», — заявил Милованов.
Он рассказал, что на заседании также рассмотрели ряд вопросов, среди которых — утвердили аудит за 2019 год. «Это был первый аудит в истории, проведенный компанией с международной репутацией Bakertilly. Результаты не очень хорошие — есть много над чем работать», — отметил он.
В пресс-релизе «Укроборонпрома» уточнили, что Милованова избрали главой совета единогласно.
В концерне отмечают, что совет состоит из пяти членов — кроме Милованова туда также входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.
Напомним, президент Владимир Зеленский 21 мая ввел Милованова, Шурму и Носова в наблюдательный совет «Укроборонпрома».
- В декабре 2020 года генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна.
- «Укроборонпром» подписал в ОАЭ соглашение о военно-техническом сотрудничестве на $1 миллиард и заключил контракт с Пакистаном на $85,6 млн (украинские предприятия отремонтируют танки).