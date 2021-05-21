Зеленский ввел бывшего министра Милованова в наблюдательный совет «Укроборонпрома»

Об этом говорится в его указе .

Напомним, что комитет рекомендовал Раде законопроект о реформировании «Укроборонпрома». Его преобразуют в холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг получит возможность самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.