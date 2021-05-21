Зеленский ввел бывшего министра Милованова в наблюдательный совет «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел бывшего министра экономики и внештатного советника главы Офиса президента Тимофея Милованова в наблюдательный совет «Укроборонпрома».
Об этом говорится в его указе.
Вместе с Миловановым в наблюдательный совет вошли:
- Александр Носов — человек с таким же именем был владельцем и директором ООО «Днепр Спецтех».
- Ростислав Шурма — бывший директор завода «Запорожсталь», в 2019 году баллотировался в Раду от «Оппозиционного блока».
Напомним, что комитет рекомендовал Раде законопроект о реформировании «Укроборонпрома». Его преобразуют в холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг получит возможность самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.
- В декабре 2020 года генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна.
- «Укроборонпром» подписал в ОАЭ соглашения о военно-техническом сотрудничестве на $1 миллиард и заключил контракт с Пакистаном на $85,6 млн (украинские предприятия отремонтируют танки).