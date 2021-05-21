Зеленський увів колишнього міністра Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому»

Про це йдеться в його указі .

Нагадаємо, що комітет рекомендував Раді законопроєкт про реформування «Укроборонпрому». Його перетворять на холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.