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Зеленський увів колишнього міністра Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Зеленський увів колишнього міністра Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому»

Пресслужба Кабінету міністрів України

Президент України Володимир Зеленський увів колишнього міністра економіки та позаштатного радника голови Офісу президента Тимофія Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому».

Про це йдеться в його указі.

Разом з Миловановим у наглядову раду потрапили:

  • Олександр Носов — людина з таким же імʼям була власником і директором ТОВ «Дніпро Спецтех».
  • Ростислав Шурма — колишній директор заводу «Запоріжсталь», у 2019 році балотувався до Ради від «Опозиційного блоку».

Нагадаємо, що комітет рекомендував Раді законопроєкт про реформування «Укроборонпрому». Його перетворять на холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.