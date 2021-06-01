МВС: За рік роботи системи автофіксації порушень ПДР смертність на дорогах зменшилася на 17%

Сьогодні, 1 червня, виповнився рік з початку роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що вона дає свої позитивні результати — порушень стало менше, а смертність на дорогах знизилася на 17%.

Про це йшлося на нараді МВС.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що за рік роботи системи склали 1 738 119 постанов про порушення на загальну суму в 259,5 мільйона гривень. З цих постанов виконано 85%.

«Це стільки разів було притягнено до відповідальності порушників швидкісного режиму і тих, хто не дотримувався правил проїзду громадського транспорту. З цієї кількості 1 479 726 було виконано, тобто штрафи були оплачені на загальну суму у 259 598 532 гривень. 85% оплачених постанов — це високий показник навіть для європейських країн. А ще це високий рівень оплати і відповідальності з боку правопорушників. Майже 90% всіх штрафів оплачується в перші 10 днів», — сказав Білошицький.

Говорячи про зниження кількості ДТП, у Департаменті патрульної поліції заявили, що в аваріях загинули на 133 осіб менше і травмувалися на 1 010 осіб менше, ніж минулого року.

У МВС зазначили, що зараз встановлено 130 камер фіксації, а всього на цей рік було закуплено 220 одиниць. До кінця року закуплять ще камер, щоб їх було 400 одиниць. За загальним планом, до 2024-го року у країні мають встановити 1 500 камер.