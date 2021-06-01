МВД: За год работы системы автофиксации нарушений ПДД смертность на дорогах уменьшилась на 17%

Сегодня, 1 июня, исполнился год с начала работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В Министерстве внутренних дел заявили, что она дает свои позитивные плоды — нарушений стало меньше, а смертность на дорогах снизилась на 17%.

Об этом говорилось на совещании МВД.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что за год работы системы было составлено 1 738 119 постановлений о нарушениях на общую сумму в 259,5 миллиона гривен. Из этих постановлений выполнено 85%.

«Это столько раз привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда общественного транспорта. Из этого количества 1 479 726 было выполнено, то есть штрафы были оплачены на общую сумму 259 598 532 гривен. 85% оплаченных постановлений — это высокий показатель даже для европейских стран. А еще это высокий уровень оплаты и ответственности со стороны правонарушителей. Почти 90% всех штрафов оплачивается в первые 10 дней», — сказал Билошицкий.

Говоря о снижении количества ДТП, в Департаменте патрульной полиции заявили, что по сравнению с прошлым годом в авариях погибли на 133 человек меньше и травмировались на 1 010 человек меньше.

В МВД отметили, что сейчас установлено 130 камер фиксации, а всего на этот год было закуплено 220 единиц. До конца года закупят еще камер, чтобы их было 400 единиц. По общему плану, до 2024-го года в стране должны установить 1 500 камер.