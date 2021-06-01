Зеленський назвав «дуже небезпечною» ситуацію в Білорусі, а місцеву владу — «режимом»

Президент Володимир Зеленський наголосив про посилення небезпеки у випадку реалізації проєкту союзної держави між Росією і Білоруссю.

Про це глава держави сказав в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує LIGA.net.

Зеленський заявив, що зараз в Білорусі «армія знаходиться під командуванням білоруського режиму». У разі утворення союзної держави, Росія отримала б контроль над армією цієї країни.

«Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація в Білорусі на нашому північному кордоні. Ми бачимо, як Росія і Білорусь наполегливо працюють над домовленостями. Може бути, це буде включати в себе оборонну сферу, і тоді ці країни можуть чинити на нас серйозний тиск. […] Ми бачимо для себе небезпеки — аж до реалізації союзної держави між Росією та Білоруссю», — наголосив Зеленський.

Водночас, він зазначив, що і крім цього «є багато варіантів військових загроз, в тому числі операції з моря».