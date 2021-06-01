Зеленский назвал «очень опасной» ситуацию в Беларуси, а местные власти — «режимом»

Президент Владимир Зеленский заявил об усилении опасности в случае реализации проекта союзного государства между Россией и Беларусью.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитирует LIGA.net.

Зеленский заявил, что сейчас в Беларуси «армия находится под командованием беларусского режима». В случае образования союзного государства, Россия получила бы контроль над армией этой страны.

«Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси на нашей северной границе. Мы видим, как Россия и Беларусь настойчиво работают над договоренностями. Может быть, это будет включать в себя оборонную сферу, и тогда эти страны могут оказывать на нас серьезное давление. [...] Мы видим для себя опасности — вплоть до реализации союзного государства между Россией и Беларусью», — подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что и кроме этого «есть много вариантов военных угроз, в том числе операции с моря».