У Туреччині відсьогодні дозволили роботу ресторанів, барів та парків розваг

Туреччина з 1 червня послаблює карантинні обмеження, дозволяючи роботу ресторанів і кафе.

Про це пише Укрінформ.

Загальнонаціональна щоденна комендантська година у червні діятиме з 22:00 до 05:00. Ресторани і бари зможуть працювати з 07:00 до 21:00 в режимі обслуговування столиків та до 00:00 — навинос. Також будуть відкриті парки розваг і спортзали.

За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 6,5 тис. нових випадків інфікування COVID-19, померли 122 хворих. Усього за час пандемії в Туреччині заразилися 5,25 млн осіб, жертвами хвороби стали 47,5 тис. осіб.

За останніми даними, з 85 млн жителів країни повністю вакциновано майже 12,5 млн. Перше щеплення зробили ще близько 16,6 млн людей.