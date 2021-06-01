В Турции с сегодняшнего дня разрешили работу ресторанов, баров и парков развлечений

Турция с 1 июня ослабляет карантин, позволяя работу ресторанов и кафе.

Об этом пишет Укринформ.

Общенациональный ежедневный комендантский час в июне будет действовать с 22:00 до 05:00. Рестораны и бары смогут работать с 07:00 до 21:00 в режиме обслуживания столиков и до 00:00 — навынос. Также будут открыты парки развлечений и спортзалы.

За прошедшие сутки в Турции выявили почти 6,5 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, умерли 122 больных. Всего за время пандемии в Турции заразились 5,25 млн человек, жертвами болезни стали 47,5 тыс. человек.

По последним данным, из 85 млн жителей страны полностью вакцинированы почти 12,5 млн. Первую прививку получили около 16,6 млн человек.