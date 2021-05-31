Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в жовтні

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу, глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.
«На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року», — написала вона.
- Попередній 22-й саміт Україна-ЄС провели у Брюсселі 6 жовтня 2020 року. Тоді уряд України та Європейська комісія підписали три угоди про виділення Україні €60 мільйонів. Також були підписані дві угоди з Європейським інвестиційним банком.
- Перед початком минулорічного саміту Єврокомісія запевнила, що Україна виконує усі умови для безвізового режиму.
- Саміти Україна-ЄС проводять щороку з 1997-го. Зустрічі по черзі відбуваються в Києві та Брюсселі.