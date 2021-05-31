Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в жовтні

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу, глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

«На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року», — написала вона.