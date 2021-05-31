Следующий саммит Украина-ЕС состоится в октябре

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале замглавы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

«На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики сообщили, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года», — написала она.