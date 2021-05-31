«Медзакупівлі» подали до суду на «Лекхім» за зрив термінів поставки вакцини від коронавірусу

«Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше — те, що «Лекхім» і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою», — заявив він.

Про це в інтервʼю «Дзеркалу тижня» розповів гендиректор «Медзакупівель» Арсен Жумаділов.

Державне підприємство «Медзакупівлі» подало до суду на компанію «Лекхім» за зрив термінів поставки в Україну китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.

За словами Жумаділова, наразі в Україні фізично наявні трохи понад 1,7 мільйона доз вакцини CoronаVac, частину з них вже відправили в області, решта перебувають на лабораторному контролі.

«Ми сподіваємося, що контракт, орієнтовно, буде закритий у середині або наприкінці червня. Але це не знімає претензій до нашого контрагента в частині несвоєчасного виконання поставок за договором», — наголосив гендиректор «Медзакупівель».