«Медзакупівлі» подали до суду на «Лекхім» за зрив термінів поставки вакцини від коронавірусу

Державне підприємство «Медзакупівлі» подало до суду на компанію «Лекхім» за зрив термінів поставки в Україну китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.
Про це в інтервʼю «Дзеркалу тижня» розповів гендиректор «Медзакупівель» Арсен Жумаділов.
«Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше — те, що «Лекхім» і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою», — заявив він.
За словами Жумаділова, наразі в Україні фізично наявні трохи понад 1,7 мільйона доз вакцини CoronаVac, частину з них вже відправили в області, решта перебувають на лабораторному контролі.
«Ми сподіваємося, що контракт, орієнтовно, буде закритий у середині або наприкінці червня. Але це не знімає претензій до нашого контрагента в частині несвоєчасного виконання поставок за договором», — наголосив гендиректор «Медзакупівель».
- У кінці 2020 року Міністерство охорони здоровʼя уклало перший контракт на постачання вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Її постачальником стала компанія «Лекхім». Вона заявляла, що в Україні хотіли провести третій етап випробувань Sinovac (це дозволило б швидше і дешевше отримати препарат), але втратили цю можливість через МОЗ.
- Національне антикорупційне бюро 3 лютого почало розслідувати можливі зловживання під час закупівлі китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Biotech за допомогою фірми-посередника.
- 9 лютого «Лекхім» подала документи на реєстрацію в Україні вакцини Sinovac. Того ж дня стало відомо про можливі затримки в поставках вакцини.