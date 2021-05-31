«Медзакупки» подали в суд на «Лекхим» из-за срыва сроков поставки вакцины от коронавируса

Государственное предприятие «Медзакупки» подало в суд на компанию «Лекхим» из-за срыва сроков поставки в Украину китайской вакцины от коронавируса Sinovac.
Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал гендиректор «Медзакупок» Арсен Жумадилов.
«Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое — то, что «Лекхим» и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно быстрее выполнить обязательства перед Украиной», — заявил он.
По словам Жумадилова, сейчас в Украине физически есть чуть больше 1,7 миллиона доз вакцины CoronаVac, часть из них уже отправили в области, остальные находятся на лабораторном контроле.
«Мы надеемся, что контракт, ориентировочно, будет закрыт в середине или в конце июня. Но это не снимает претензий к нашему контрагенту в части несвоевременного выполнения поставок по договору», — отметил гендиректор «Медзакупок».
- В конца 2020 года Министерство здравоохранения заключило первый контракт на поставку вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Ее поставщиком стала компания «Лекхим». Она заявляла, что в Украине хотели провести третий этап испытаний Sinovac (это позволило бы быстрее и дешевле получить препарат), но утратили эту возможность из-за Минздрава.
- Национальное антикоррупционное бюро 3 февраля начало расследовать возможные злоупотребления при закупке китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech с помощью фирмы-посредника.
- 9 февраля «Лекхим» подала документы на регистрацию в Украине вакцины Sinovac. В тот же день стало известно о возможных задержках в поставках вакцины.