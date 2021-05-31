«Медзакупки» подали в суд на «Лекхим» из-за срыва сроков поставки вакцины от коронавируса

«Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое — то, что «Лекхим» и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно быстрее выполнить обязательства перед Украиной», — заявил он.

Государственное предприятие «Медзакупки» подало в суд на компанию «Лекхим» из-за срыва сроков поставки в Украину китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

По словам Жумадилова, сейчас в Украине физически есть чуть больше 1,7 миллиона доз вакцины CoronаVac, часть из них уже отправили в области, остальные находятся на лабораторном контроле.

«Мы надеемся, что контракт, ориентировочно, будет закрыт в середине или в конце июня. Но это не снимает претензий к нашему контрагенту в части несвоевременного выполнения поставок по договору», — отметил гендиректор «Медзакупок».