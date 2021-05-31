Синоптики спрогнозували погоду на перший день літа й оголосили штормове попередження

Літо 2021 року в Україні почнеться зі стриманих температурних показників, у більшості областей переважатиме прохолодна та волога погода.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уже 1 червня над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях.

Синоптики прогнозують вночі +10...+15 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С, у східній частині подекуди +20...+23 °С.