Держдепартамент США запропонував Конгресу надати Україні $255 млн допомоги у 2022 році

Державний департамент США хоче надати Україні 255 млн доларів у 2022 фінансовому році.

Про це йдеться у бюджетному запиті до Конгресу, оприлюдненому на сайті Держдепу.

«Допомога США посилить здатність України протидіяти російській агресії. Фінансування прискорить реформи для подолання корупції; підвищить прозорість та підзвітність, зокрема шляхом розширення ініціатив електронного уряду, сприятиме реформуванню інституцій, що необхідно для євроінтеграції країни», — наголошується у документі.

Також у Держдепі зазначили, що допомога США сприятиме поліпшенню ділового клімату та посиленню торгового потенціалу, зміцненню агросектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії «Нафтогаз» і підвищенню її енергоефективності.

Окрім цього, фінансування США стане підтримкою спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні.

Фонди підтримуватимуть зусилля для боротьби з ваганням щодо вакцин, а також для реагування та готовності до постпандемії.