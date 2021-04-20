США надали Україні $155 млн: на протидію агресії Росії, реформи та поліпшення якості медичних послуг

США надали Україні додаткове фінансування на розвиток і покращення життя українців у розмірі $155 мільйонів.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Кошти виділятимуться через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Найбільшу частину виділених грошей — $63 мільйони — мають використати на протидію російській агресії:

захист прав людини та наявність доступу до правосуддя для українців, котрі постраждали від агресії, яку підтримує Кремль у Криму та на Донбасі;

зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії (підключення до енергетичної мережі Європи), а також зміцнення українських підприємств, які працюють на сході країни;

розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації для протидії дезінформації, підтримка євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

Ще $44 мільйони мають спрямувати на зміцнення демократії та врядування. Ідеться, серед іншого, про розширення судової реформи, зміцнення новостворених обʼєднаних територіальних громад (ОТГ), просування реформи децентралізації, заохочення молодіжного лідерства та інновацій.

Також зазначається, що $34 мільйони з цієї суми виділені для підтримки зростання економіки та поліпшення стану здоровʼя українців, а саме на:

підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі для зростання довіри з боку інвесторів, залучення інвестицій та підвищення економічної стійкості малого і середнього бізнесу;

розвиток земельного ринку та надходження інвестицій в аграрний сектор;

поліпшення якості основних медичних послуг, що допоможе країні відновитися після пандемії коронавірусу.

Окрім цього, $14 мільйонів мають використати на вдосконалення заходів із протидії корупції. Зокрема, йдеться про підтримку реформ і захист антикорупційних інституцій, зменшення обсягів корупції у галузі охорони здоровʼя та надання Україні допомоги в закупівлі життєво необхідних лікарських засобів. Ці кошти зможуть витратити і на подальший розвиток платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг та оптимізують процес отримання ними пенсій, виплат із безробіття тощо.