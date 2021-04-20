США предоставили Украине $155 млн: на противодействие агрессии России, реформы и улучшение качества медицинских услуг

США предоставили Украине дополнительное финансирование на развитие и улучшение жизни украинцев в размере $155 миллионов.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID).

Наибольшую часть выделенных денег — $63 миллиона — должны использовать на противодействие российской агрессии:

защиту прав человека и наличие доступа к правосудию у украинцев, пострадавших от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе;

снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России (подключение к энергетической сети Европы), а также укрепление украинских предприятий, которые работают на востоке страны;

расширение доступа граждан к качественной и объективной информации для противодействия дезинформации, поддержка евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.

Еще $44 миллиона должны направить на укрепление демократии и управления. В частности, речь идет о расширении судебной реформы, укреплении объединенных территориальных общин (ОТГ), продвижении реформы децентрализации и поощрении молодежного лидерства и инноваций.

Также отмечается, что $34 миллиона из этой суммы выделели для поддержки роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев, а именно на:

повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли для роста доверия со стороны инвесторов, привлечение инвестиций и повышение экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;

развитие земельного рынка и приток инвестиций в аграрный сектор;

улучшение качества основных медицинских услуг, что поможет стране восстановиться после пандемии коронавируса.

Кроме этого, $14 миллионов должны использовать на совершенствование мер по противодействию коррупции. В частности, речь идет о поддержке реформ и защите антикоррупционных институтов, уменьшении объемов коррупции в области здравоохранения и предоставлении Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств. Эти средства смогут потратить и на дальнейшее развитие платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, пособий по безработице и прочего.