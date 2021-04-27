США передали військам України допомогу на майже $8 мільйонів

Сполучені Штати передали Міністерству оборони України і Збройним силам допомогу на $7,85 мільйона.
Про це повідомили в посольстві США в Україні.
Допомога призначена для вдосконалення управління і звʼязку, запасних частин і агрегатів до автомобілів, а також медичного обладнання та тактичного спорядження.
На опублікованих фотографіях з аеропорту видно великі запаковані ящики. У посольстві та Міноборони не повідомляють, яку саме допомогу отримала Україна.
У посольстві зазначають, що допомога на загальну суму понад $2 мільярди надійшла в рамках підтримки, яка надається з 2014 року.
- У квітні США надали Україні додаткове фінансування в розмірі $155 мільйонів на протидію агресії РФ, розвиток і поліпшення життя українців.
- 22 квітня Комітет у закордонних справах Сенату США одноголосно ухвалив проєкт закону «Про партнерство з Україною у сфері безпеки», який передбачає збільшення військової підтримки до $300 мільйонів.