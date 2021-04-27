США передали войскам Украины помощь на почти $8 миллионов

Соединенные Штаты передали Министерству обороны Украины и Вооруженным силам помощь на $7,85 миллиона.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине.
Помощь предназначена для усовершенствования управления и связи, запасных частей и агрегатов к автомобилям, а также медицинского оборудования и тактического снаряжения.
На опубликованных фотографиях из аэропорта видны большие запакованные ящики. В посольстве и Минобороны не сообщают, какую именно помощь получила Украина.
В посольстве отмечают, что помощь на общую сумму более $2 миллиардов получена в рамках поддержки, предоставляемой с 2014 года.
- В апреле США предоставили Украине дополнительное финансирование в размере $155 миллионов на противодействие агрессии РФ, развитие и улучшение жизни украинцев.
- 22 апреля Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял проект закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», который предусматривает увеличение военной поддержки до $300 миллионов.