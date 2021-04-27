США передали войскам Украины помощь на почти $8 миллионов

Соединенные Штаты передали Министерству обороны Украины и Вооруженным силам помощь на $7,85 миллиона.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

Помощь предназначена для усовершенствования управления и связи, запасных частей и агрегатов к автомобилям, а также медицинского оборудования и тактического снаряжения.

На опубликованных фотографиях из аэропорта видны большие запакованные ящики. В посольстве и Минобороны не сообщают, какую именно помощь получила Украина.

В посольстве отмечают, что помощь на общую сумму более $2 миллиардов получена в рамках поддержки, предоставляемой с 2014 года.