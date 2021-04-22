В Сенате США поддержали законопроект об увеличении ежегодной военной помощи Украине

Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», который предусматривает увеличение военной поддержки Украины до $300 миллионов.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму. [...] Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до $300 миллионов, включая летальное оружие», — написала она.
Также Маркарова поблагодарила всех членов Комитета и назвала фамилии авторов-инициаторов законопроекта: сенаторы Джим Риш, Менендес, Роб Портман, Джин Шагин, Крис Мерфи и Джим Баррассо.
«Теперь ожидаем быстрого принятия законопроекта Конгрессом США», — добавила посол Украины в США.
- 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Это произошло на фоне стягивания Россией к границам Украины вооружения и сил. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.
- США предоставили Украине дополнительное финансирование на противодействие агрессии РФ, развитие и улучшение жизни украинцев в размере $155 миллионов.